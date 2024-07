Metaliczne ubrania już od jakiegoś czasu robią furorę na całym świecie. W końcu mamy ten jakże technologicznie zaawansowany XXI wiek. Jak widać moda z filmów science fiction w jakiś sposób trafiła do umysłów projektantów mody. Całe szczęście, że jesteśmy wielkimi fanami tego trendu.

Dlatego specjalnie dla was zajrzeliśmy do polskich sieciówek w poszukiwaniu najciekawszych dżinsów, legginsów i cygaretek z metalicznym połyskiem. Oprócz tych stricte błyszczących znaleźliśmy również te pokryte specjalną powłoką, która nadaje materiałom delikatnego połysku. Kochamy to!

Pamiętajcie! Metaliczne spodnie nie są zarezerwowane jedynie na wieczorne imprezy. W połączeniu z elegancką koszulą lub szpilkami doskonale sprawdzą się również w biurze. I to nie tylko podczas „casual friday”…

Zajrzyjcie do naszej metalicznej galerii: