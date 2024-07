1 z 13

Najśmiesznieje memy po meczu Polska-Kazachstan

Polacy zremisowali 2:2 w meczu z Kazachstanem. Pierwszego mecz eliminacji do Mistrzostw Świata 2018 nie można zaliczyć do udanych występów naszej reprezentacji. Nasi piłkarze w pierwszej połowie grali świetnie, lecz ich gra w drugiej części meczu może pozostawiać wiele do życzenia. Internauci natychmiast zareagowali na fatalny mecz Polaków.

Memy po meczu Polska-Kazachstan i ostra krytyka Milka!

W Internecie pojawiło się mnóstwo zabawnych memów, komentujących wynik spotkania. Największym antybohaterem meczu został Arkadiusz Milik, który w pierwszej połowie najpierw trafił w poprzeczkę, a potem w słupek. Fani piłki nożnej bezlitośnie skomentowali jego grę. W memach pojawia się również Michał Pazdan, który nie zagrał w spotkaniu, co według niektórych, mogło być przyczyną remisu z Kazachami. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Polska-Kazachstan!

