Aneta i Robert Żuchowscy podzielili się swoją radością. Dla pary ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to był bardzo emocjonujący weekend:

Aneta i Robert Żuchowscy tworzą szczęśliwą i pełną rodzinę. Para poznała się we flagowym programie TVN-u i od tamtej pory są niemalże nierozłączni. Dokładnie trzy lata temu na świat przyszło ich pierwsze dziecko - synek, a dwa lata później córeczka Hania. Aneta i Robert wiele poświęcają dla dzieci i chcą stworzyć im jak najlepsze warunki do rozwoju. W miniony weekend Aneta i Robert z "ŚOPW" postanowili zorganizować niemałą imprezkę z okazji trzecich urodzin Mieszka! Nie zabrakło licznych dekoracji i prezentów, a sami rodzice nie mogli uwierzyć, że te trzy lata tak szybko minęły!

Mieszko kończy 3 latka! Nie mam pojęcia, kiedy to zleciało. Dopiero co się urodził i ledwo śmigał po podłodze, a teraz wariat jest nie do zatrzymania Z samego rana czekał na niego gang pluszaków, a potem pełna chata gości, balety i najważniejsze…Prezenty!

- napisał Robert.