W piątek o godzinie 18:00 odbył się mecz Polska-Kazachstan. Wynik? Remis 2:2. Dzisiejsze spotkanie rozegrane zostało na stadionie w Astanie. To było pierwsze spotkanie Polaków w eliminacjach mistrzostw świata, które odbędą się w Rosji w 2018 roku. Polacy w grupie E grają jeszcze z Rumunią, Danią, Czarnogórą i Armenią. Na Euro 2016 Polska pokazała, że trzeba się z nią liczyć i że nie są wcale takim łatwym przeciwnikiem jak mogłoby się wydawać - Polska doszła do ćwierćfinału i niestety przegrała z Portugalią w karnych. Kazachstan pozornie nie jest mocnym przeciwnikiem, ale jak wiadomo, nigdy nie należy lekceważyć rywali! I dziś okazało się dali nam radę. Mecz można było obejrzeć na Polsat oraz Polsat Sport.

Reklama

Najważniejsze FAKTY z meczu Polska-Kazachstan

Kończymy mini relację! Myślimy, że tak naszym średnio poszło, bo gwiazdy dziś nie kibicowały. Każdy odsypia Bal TVN?

W naszej redakcji nikt dobrze nie obstawił. Pula przeszła na następny mecz z Danią 8 października. Teraz dajemy po 30 zł... To już poważna kasa :). Do następnego meczu! Oby lepszego.

Zobacz także

Nawałka też ma nadzieję, że następnym razem będzie lepiej.

Jesteśmy rozczarowani tym wynikiem. Nawet przez myśl nie przechodzi nam, że nie zakwalifikujemy się do mistrzostw świata. Trzeba przyjąć to na klatę, bo przed nami kolejne mecze - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski Adama Nawałka. - Mieliśmy mecz pod kontrolą, ale zabrakło konsekwencji i cierpliwości. Kubeł zimnej wody przyda nam się wszystkim. Tak doświadczona drużyna nie może tracić dwóch goli. Zawodnicy są źli, bo bardzo dużo sytuacji wypracowaliśmy. Żeby utrzymać korzystny wynik trzeba strzelić więcej bramek - dodał Nawałka.

19:52 KONIEC 2-2 REMIS to rozczarowanie. Nuda, Lewy w Niemczech strzela trzy gole pod rząd, a tu ledwo karny? Mamy jeden punkt w eliminacji do Mundialu w Rosji.

19:50 Eliminacje do Mundialu w RPA - koszmar, do Mundialu gdzieś tam... też źle, a teraz? Chyba znowu nie jest super. Chłop mówi:

"Dobrze, będzie łatwiej kupić bilet na Danię.

19:49 Zostało nam 3 minuty. Chłop wkurzony Mówi:

"Dobra kończcie, bo głodny jestem".

Zgadujemy, mecz chyba mu się nie podoba...

19:47 A może im tak idzie jak by chcieli, a nie mogli bo na sztucznej murawie grają?

19:36 Robert Lewandowski kopnął w piłkę po gwizdku i podobno powinien dostać żółtą kartę, ale że to gwiazda piłki, to sędzia przymknął oko. Nic nie capito, ale dobrze, że kartki nie ma.

19:32 Mówią, że Krychowiak gra ekonomicznie dzisiaj. I ze od euro nie rozegrał jeszcze ani jednego meczu. To co on robi całymi dniami? Zakupy?

19:30 Polaków biorą nerwy. Kamil Glik dostał żółtą kartkę. Ale sekundę później żółtą zarobił Kazach.

EastNews

19:22 Lewandowski kopnięty w nogę. Mówią, że mieliśmy fatalny kwadrans 2. połowy. Fatalny? Beznadziejny! Wszyscy w redakcji straciliśmy kasę bo za wysoko cenimy drużynę!

19:18 Jedn z Kazachów schodzi bo coś mu się stało. Ale co nas to obchodzi. 2:2. Serio????

19:15 Ludzie 2:2! Strzelili nam gola. Co się dzieje? Pazdan gdzie jesteś?

19:10 Piszczek się wnerwił i... zdobył żółtą kartkę. A miało być tak pięknie...

19:08 Kazachstan zdobywa gola. Wrrrrrrrrr Fabjański nie obronił.

19.02 I po przerwie. Drużyny wróciły do gry bez zmian w składach.

18:45 Tymczasem Arek Milik trafił w... słupek. Chłopak jest w formie!

EastNews

Zakłady redakcyjne wyglądają tak:

Trzy osoby - 2:0

Jedna - 0:0

Jedna - 1:0

Jedna - 3:1 dla naszych,

Jedna - 2-1

Ale przy tej grze to jakieś 5:0 będzie.

18:35 Robert Lewandowski strzela karnego! I pozamiatane. Chłop chłop w domu mówi, że jeszcze jedną wcisną. A my drżymy o nasze redakcyjne zakłady.

I co?

18:32 I Milik nadal nie potrafi trafić w bramkę... Pusta bramka i poprzeczka.

A tymczasem mecz ogląda... Andrzej Duda.

*Pierwszego gola strzelił Bartek Kapustka! Ósma minuta meczu i już jest GOOOOL!

W barwach Biało-Czerwonych zagrali: Łukasz Fabiański - Maciej Rybus, Bartosz Salamon, Kamil Glik, Łukasz Piszczek - Bartosz Kapustka, Piotr Zieliński, Grzegorz Krychowiak, Jakub Błaszczykowski - Arkadiusz Milik, Robert Lewandowski. W meczu nie zagra Michał Pazdan, który był kontuzjowany, gra za niego Maciej Rybus.

Pazdanem jest wszystko ok - uspokaja na Twitterze jego agent Marcin Lewicki. - Parę dni odpoczynku oraz rehabilitacji i będzie gitara. Przeciążenie plus stres. Sztuczna murawa też nie pomogła.

Trzymamy kciuki! Na Party.pl dowiecie się, kto strzelił gola orarz jaki był wynik meczu! Śledźcie nas!

ZOBACZ: Kuba Błaszczykowski w pierwszym wywiadzie po niestrzelonym karnym: "Biorę to na klatę!"

Zobacz też: Robert Lewandowski spełnił marzenie chorego chłopca! Ta historia naprawdę chwyta za serce

Robert Lewandowski w reprezentacji Polski.

ONS

Reklama

Po Euro 2016 Polacy zostaną na długo zapamiętani. To były emocje!