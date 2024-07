Czyste dźwięki kolorów zwiastują nadejście wiosny. W tym jakże melodycznym duchu utrzymana jest najnowsza kolekcja makijażu CHANEL.

Kolorowa melodia

The CHANEL Makeup Creation Studio połączyło odcienie różu, śliwki i czerwieni by stworzyć kolorystyczną gamę najnowszej kolekcji marki. Miks mocnych kolorów z pastelami stworzył odę do świeżości jaką reprezentuje sobą sezon wiosenny.

Sercem kolekcji jest wiosenna czerwień. Świeży odcień czerwieni gra pierwsze skrzypce na ustach, policzkach i paznokciach. Podążając za nim przechodzimy w odcienie różu i fioletu. Pastelowy róż na powiekach i eletryzujący róż na ustach będzie hitem sezonu. A szarawa lawenda, czy fiolet na paznokciach dopełni modnej całości.

Zobaczcie elementy kolekcji CHANEL w naszej galerii: