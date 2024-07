Dziś mecz Polska-Szkocja. Zwycięstwo w Glasgow da nam awans na Euro 2016, dlatego kibice pokładają wielkie nadzieje w naszych piłkarzach, a zwłaszcza w Robercie Lewandowskim, który ostatnio zachwyca podczas każdego meczu. 5 goli w 9 minut? Taki scenariusz mógłby powtórzyć się już dziś!

Reklama

Szkoci śmieją się z Roberta Lewandowskiego

Szkockie media tuż przed meczem chcą sprowokować naszego najlepszego piłkarza. Jak? "Daily Record" opublikował przerobione zdjęcie Lewandowskiego jako dużego niemowlaka, który skarży się mamusi na brutalną grę szkockich piłkarzy. „Polski napastnik znów pobiegł do mamusi naskarżyć na dużych złych chłopców z Hampden” - napisała gazeta.

O co chodzi? Podczas poprzedniego meczu Polska-Szkocja na Stadionie Narodowym, Robert Lewandowski został brutalnie sfaulowany przez Gordona Greera. Szkot tak ostro zaatakował, że połamały się nawet ochraniacze Polaka. Robert nie krył żalu do sędziego, który nawet na zareagował ten ten faul.

Robert Lewandowski: „Nie mogłem biegać”

Mam nadzieję, że w czwartek nie zdarzy się podobna sytuacja. Wtedy po jego faulu nie mogłem biegać. Mam nadzieję, że sędzia będzie tym razem bardziej uważny. Nie ukrywam, że winię tamtego arbitra za to, co się stało. Jeśli mecz w Glasgow przerodzi się w wojnę, w porządku. Poradzę sobie w pojedynkach powietrznych oraz fizycznych, ale jeśli będą odbywały się w ramach przepisów” - powiedział po poprzednim spotkaniu Lewandowski.

Szkoci mają mu za złe, że już drugi raz skarży się w mediach na zachowanie ich zawodnika, co może spowodować, że podczas dzisiejszego meczu sędzia wyjdzie na boisko z przekonaniem, że “Szkoci będą kopać wszystko, co się rusza” Co na to Robert? Już ubezpieczył swoje nogi. Na jaką kwotę? Będziecie zaskoczeni!

Zobacz także

Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy na zgrupowaniu przed meczem Polska-Szkocja!