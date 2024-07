Towarzyskie spotkanie Polaków z Czechami na stadionie we Wrocławiu mimo braku Lewandowskiego i Krychowiaka (odpoczywają) przebiegło pomyślnie dla Polski. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2:1 dla Polaków. Bramki w 3. i 12. minucie strzelili Milik i Jodłowiec. Czesi się zreflektowali i niedługo po golu Jodłowca wbili nam jedną bramkę.

Druga połowa meczu też była szczęśliwa dla Polski. W 70. minucie kolejnego gola strzelił Kamil Grosicki! Wygraliśmy 3:1! Uwadze widzów nie uszedł piękny gest Kamila Grosickiego, który na co dzień gra we francuskim Stade Rennais. Odsłonił on koszulkę, będącą wyrazem pamięci o ofiarach zamachów terrorystycznych w Paryżu.

