Po zaciętym meczu Agnieszki Radwańskiej z Madison Keys w ćwierćfinale Wimbledonu, mamy powód do dumy. Polka dała z siebie wszystko na korcie i dzięki temu awansowała do półfinału najstarszego turnieju tenisowego na świecie. Ostateczny wynik w setach to: 7:6 (7:3), 3:6, 6:3.

Po starciu z Amerykanką tenisistka tak skomentowała swoje zwycięstwo:

To był bardzo ciężki mecz i bardzo się cieszę, że go wygrałam. Kluczowy był tutaj serwis. Teraz jestem w półfinale i nie mam nic do stracenia. Jeden dzień przeryw i jestem gotowa do dalszej walki - powiedziała.

