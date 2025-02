Czym tak naprawdę zajmuje się i na czym zarabia Kevin Mglej, mąż Roksany Węgiel? W mediach zasłynął jako producent muzyczny, który współpracował m.in. z Justyną Steczkowską czy Mariną Łuczenko. Ale 28-latek to przede wszystkim biznesmen, który prowadzi kilka biznesów. Teraz poinformował fanów o poważnych zmianach.

Mimo swojego młodego wieku, Kevin Mglej ma na swoim koncie naprawdę spore sukcesy biznesowe. 28-latek jest m.in. współzałożycielem agencji marketingowej Hoh i właśnie teraz zdecydował się sprzedać swoje udziały. Jak pisze:

Media często przestawiają mnie jako producenta muzycznego ale znamienita większość mojego czasu to szeroko rozumiany biznes. W życiu przedsiębiorcy przychodzą co jakiś czas święta zwane exitem. Hoh był, jest i będzie dla mnie ważny, ale to dla mnie moment na nowe wyzwania. Od kilku lat zarządzam różnymi spółkami i chcę robić to z pełnym zaangażowaniem pod brandem Mglej Investments (...)

tłumaczy Kevin na swoim Instagramie.