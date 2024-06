Katarzyna Skrzynecka wie, jak zaskoczyć swoich fanów! Gwiazda opublikowała na Instagramie nowe nagranie, które wywołało lawinę komentarzy. Aktorka chyba jeszcze nigdy nie pokazywała tak odważnych filmików.

Musicie zobaczyć, co opublikowała Katarzyna Skrzynecka i jak na ten widok zareagował jej mąż, Marcin Łopucki.

Katarzyna Skrzynecka należy do grona najpopularniejszych gwiazd polskiego show-biznesu, a na swoim profilu na Instagramie zgromadziła już ponad 230 tysięcy fanów. Aktorka chętnie publikuje w sieci prywatne zdjęcia z rodzinnych wakacji czy uroczystości. Ostatnio Katarzyna Skrzynecka pozowała z rodziną, a fani komentowali: "Tacy fajni i piękni, po co te filtry?". Teraz aktorka opublikowała nowe nagranie, a w komentarzach znów zawrzało. Tym razem jednak internauci nie patrzyli, czy gwiazda użyła filtrów, ale zwrócili uwagę na... odważny dekolt.

Nie wiem, nie wiem. Jak sobie robię zdjęcia to strasznie długi nos mam. Nie wiem dlaczego. Co robię zdjęcie to długi jakiś, a jak patrzę do lustra to nie mam takiego długiego

mówi na nagraniu Katarzyna Skrzynecka, ale chyba wszyscy patrzyli na coś innego.