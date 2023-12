Katarzyna Skrzynecka to zdecydowanie jedna z najbardziej lubianych artystek w polskim show biznesie. Fani doceniają ją nie tylko za jej kunszt aktorski i muzyczny, ale także za to, jak piękne rodzinne wartości przekazuje. I właśnie na Instagramie Katarzyny Skrzyneckiej pojawiła się relacja z wyjątkowego, rodzinnego wydarzenia. Córki zorganizowały Katarzynie Skrzyneckiej i Marcinowi Łopuckiemu piękną niespodziankę. To było podwójne świętowanie w rodzinie uwielbianej aktorki.

Katarzyna Skrzynecka pochwaliła się swoim szczęściem

Katarzyna Skrzynecka 3 grudnia świętowała swoje 53. urodziny. Miesiąc wcześniej swoje święto miał też mąż aktorki, Marcin Łopucki. Ukochany Katarzyny Skrzyneckiej dokładnie 5 listopada skończył 49 lat. Teraz w sieci pojawiła się relacja z imprezy urodzinowej pary! Jak się okazało, córki Katarzyny Skrzyneckiej i Marcina Łopuckiego postanowiły zorganizować swoim rodzicom przepiękną niespodziankę. To było iście podwójne świętowanie i wielka radość w rodzinie. Para pochwaliła się swoim szczęściem w sieci.

Podwójne Urodziny odpalone na 2 torty 2023. DZIĘKUJEEEMYYY Wam, Ukochane Córeczki, za odpalenie tej cudownej RADOCHY Mamie i Tacie. Dziękuję Skrzynkowa Familio. Dziękuję Przyjacielskie Gronko-Winogronko. Kasia&Marcin nasze listopadowo-grudniowe Urodziny. Wszystkie piękne ŻYCZENIA zamierzamy pracowicie spełniać w wolnych chwilach pomiędzy tymi chwilami, gdy zapierniczamy jak mróweczki, by mieć co ,,SPEŁNIAĆ'' dla siebie i Rodzinki. Najpiękniejszy PREZENT OD ŻYCIA to nasza RODZINA. BEZCENNA, POGODNA, pełna Przyjaźni i Miłości - napisała Katarzyna Skrzynecka

Pod nowym postem na Instagramie Katarzyny Skrzyneckiej, szybko pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od fanów.

Wszystkiego co najpiękniejsze dla Was

Niech Wam się pięknie wiedzie

Ogrom zdrowia, szczęścia i miłości

Samych radosnych chwil - piszą zachwyceni fani.

Przełom listopada i grudnia to zawsze wyjątkowy czas w rodzinie Katarzyny Skrzyneckiej i Marcina Łopuckiego, bo nie tylko para świętuje swoje urodziny, ale także ich córka, Alikia. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że okazji do świętowania będzie więcej, bo właśnie media obiegła informacja, że Katarzyna Skrzynecka wraca do "Twoja twarz brzmi znajomo"! Podobno aktorka wystąpi w jubileuszowej edycji jako jedna z uczestniczek!

Tymczasem zobaczcie więcej zdjęć z niespodzianki urodzinowej dla Katarzyny Skrzyneckiej i Marcina Łopuckiego. My również przesyłamy im najserdeczniejsze życzenia!