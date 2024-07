Marcin Łopucki stanął w obronie swojej żony Katarzyny Skrzyneckiej. Aktorka stale musi mierzyć się z komentarzami na temat swojej wagi czy przerabiania zdjęć, na które wielokrotnie już odpowiadała. Teraz głos zabrał Marcin Łopucki, który unika dyskusji w sieci i powiedział wprost, że wspiera swoją żonę i rozumie to, że nie zawsze ma czas, aby skupiać się ćwiczeniach i dbaniu o perfekcyjną formę. Nie ukrywa też, że w dzisiejszym świecie wygląd ma ogromne znaczenie...

Katarzyna Skrzynecka ma za sobą spektakularną metamorfozę - schudła 15 kilogramów, potem jednak aktorka wróciła do swojej dawnej wagi, a w sieci była wielokrotnie oskarżana przez internautów o przerabianie zdjęć. Pojawiały się komentarze, że stara się wyglądać szczuplej na zdjęciach. Katarzyna Skrzynecka wielokrotnie zaprzeczała, mówiąc wprost, że nie używa żadnych programów do edytowania.

Teraz Marcin Łopucki, który nie bierze udziału w internetowych dyskusjach, zrobił wyjątek i zabrał głos w tej sprawie podczas rozmowy dla Jastrząbpost.pl. Mąż Katarzyny Skrzyneckiej mówi wprost, że wspiera swoją żonę i zauważa efekty, jeśli ma czas na ćwiczenia. Marcin Łopucki nie ukrywa, że on sam ma inne potrzeby sportowe, ale rozumie, że nie każdy chce i musi ćwiczyć regularnie:

Marcin Łopucki nie ukrywa też, że obecnie jest ogromny nacisk, aby wyglądać fit i dodaje, jak ważne jest racjonalne podejście i nie skupianie się tylko na sylwetce:

Trzeba sobie uświadomić, że dzisiaj świat stanął na głowie i przerzucił cały system wartości na to, jak wyglądamy. To jest choroba XXI wieku. Nie starajmy się tego ukrywać, że piętnuje się osoby, które nie są super szczupłe fit, bo przecież to jest najważniejsze w życiu. Nie mamy pracować, mamy trenować. Wszyscy inni są niepotrzebni w życiu, na to wychodzi. Trzeba przetrzeć oczy i racjonalnie podejść do życia, że świat nie kręci się tylko na sylwetce - dodał mąż Katarzyny Skrzyneckiej.