Agnieszka Chylińska u Kuby Wojewódzkiego zdradziła za co tak bardzo kocha swojego męża Marka. Bo mimo, że dużo przeklina i ma mocny charakter to jej mąż - ją idealizuje. Wokalistka przytoczyła pewną historię związaną z ich córką, aby podać przykład idealizowania jej osoby.

Za co ja kocham mojego męża, za to, że on mnie idealizuje. Marek przychodzi do przedszkola, a panie bardzo delikatnie mówią tak: "dzisiaj państwa córka trochę przeklinała", a Marek na to "no w domu tego nie słyszała. Za to go uwielbiam - zdradziła Agnieszka Chylińska.