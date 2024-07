Agnieszka Chylińska była we wtorek gościem w programie Kuby Wojewódzkiego. Mimo że ostatnio wydała płytę "Forever Child", wszyscy bardziej interesują się nie jej twórczości, a.. jej mężem. W programie Kuby Chylińska odniosła się do plotek dotyczących jej rozwodu, o którym plotkuje się już od kilku tygodni.

Chylińska dodała, że zrobiło jej się bardzo przykro, zwłaszcza kiedy zaczęła czytać coraz więcej plotek na temat jej życia prywatnego w mediach:

Ja nie znam tego świata. Dotąd udawało nam się chronić życie prywatne. Tabloidy są jak politycy: zero-jedynkowi. Czyli, jeżeli ona pisze w ten sposób, to na pewno się rozwodzi i na pewno ma kochanka. A jeżeli się nie rozwodzi, to robi nas wszystkich na szaro, bo próbuje w ten sposób promować swoją płytę. Jakie to jest krzywdzące! Rzygać mi się chce, czuję się z tym fatalnie! Nigdy z Markiem nie eksponowaliśmy swojego życia i czasami żartujemy sobie, że ja się z nim rozwiodłam, ale na tej płycie - powiedziała Agnieszka. - (...) Udawało mi się przez wiele lat, i mam nadzieję, że dalej będzie mi się udawało chronić moją rodzinę. Jestem szczera ze słuchaczem i mówię mu o tym, że nie jest za fajnie, ale to nie oznacza od razu, że zapraszam go do swego domu, do swoich trosk. Nie chcę tego robić - dodała piosenkarka.