Matka Anny Przybylskiej, Krystyna Przybylska, komentuje nowy związek Jarosława Bieniuka z Martyną Gliwińską! W rozmowie z "Twoim Imperium" pani Krystyna tłumaczy, że nie jest jeszcze gotowa na to, aby ktokolwiek zajął miejsce Ani w życiu piłkarza, ale trzyma za nich kciuki i ma nadzieję, że Jarosław będzie szczęśliwy.

Matka Ani Przybylskiej: To było do przewidzenia!

Jarosław Bieniuk i Martyna Gliwińska są parą od kilku miesięcy. Choć żadne z nich nie chce mówić na ten temat, para spędza ze sobą coraz więcej czasu, co więcej - nawet planują ze sobą zamieszkać! Co najważniejsze - dzieci piłkarza - Oliwka, Jan i Szymon polubili nową partnerkę taty. Co zaś na ten temat sądzi mama Anny Przybylskiej, Krystyna?

To było do przewidzenia, że w życiu Jarka prędzej czy później pojawi się jakaś kobieta. Szczerze mówiąc nie jestem jeszcze gotowa na to, że już teraz ktoś zajmie w jego życiu miejsce Ani. Jednak to jest jego życie. Z całego serca życzę Jarkowi, żeby wszystko ułożyło mu się tak, jak on tego chce. Nasze relacje są wspaniałe. Jeżeli tylko będzie pewny swoich uczuć i jeżeli dzieci, dla których jest cudownym ojcem, zaakceptują nową kobietę w swoim świecie, będę trzymać kciuki, wspierać, dopingować i pomagać - mówi w Twoim Imperium Krystyna Przybylska.

Niedawno mama zmarłej w 2014 roku aktorki udzieliła wywiadu rzeka w Wysokich Obcasach, gdzie wychwalała Jarosława Bieniuka, który świetnie radzi sobie w roli samotnego ojca.

Jarosław Bieniuk i Martyna Gliwińska są parą.

Anna Przybylska zmarła w 2014 roku.