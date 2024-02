Należy do grona najbardziej rozpoznawalnych aktorek w Polsce. Szczególnie głośno o Edycie Olszówce było po filmie „Lejdis”, w którym zagrała razem z Anną Dereszowską, Izabelą Kubą i Magdaleną Różczką. Widzowie mogli zobaczyć ją także w takich serialach jak „Ojciec Mateusz”, „Gry rodzinne” i „W rytmie serca”. Nic dziwnego, że fani interesują się również życiem osobistym gwiazdy. Artystka ma na koncie długi związek z Piotrem Machalicą, który ostatecznie nie przetrwał próby czasu. Edyta Olszówka nigdy nie wyszła za mąż i nie doczekała się dzieci. Czy żałuje? Wygląda na to, że nie bardzo. Ma swoje zdanie na temat małżeństwa i spełniania społecznych oczekiwań.

Dlaczego Edyta Olszówka nie ma męża i dzieci? Zabrała głos

Media rozpisywały się o związku Edyty Olszówki i Piotra Machalicy. Para sama chętnie pokazywała się na imprezach branżowych, pozowała na ściankach i chwaliła się swoją relacją. Po dziesięciu latach związek gwiazd się rozpadł. Aktorka stwierdziła, że to właśnie prasa przyczyniła się do kryzysu w tej relacji. Jej zdaniem plotki i „zbyt duża presja” doprowadziły do zerwania.

Mijały lata, a Edyta Olszówka nie zdecydowała się na małżeństwo. Aktorka nie bardzo się tym przejmuje. Według niej to „schemat szkodliwy i narzucany przez społeczeństwo”. Dlatego nie ma zamiaru wychodzić za mąż tylko po to, by spełnić cudze oczekiwania.

Nie spełniam żadnych norm społecznych. Nie jestem ani matką, ani żoną, instytucje takie mnie kompletnie nie interesują. Cały ten schemat społeczny również nie – powiedziała w rozmowie z serwisem Pomponik.

Dlaczego nigdy nie wyszła za mąż? Aktorka bez owijania w bawełnę przyznała, że nie mogłaby składać obietnic wiążących do końca życia, ponieważ zbyt dużo w niej wątpliwości. Zwróciła też uwagę na to, jak często dochodzi do rozwodów w dzisiejszych czasach.

Nikomu nie byłabym w stanie niczego przyrzec do końca życia, nawet samej sobie, wie pan. A ludzie przyrzekają, że nie opuszczą się do końca życia. A po dwóch latach albo roku biorą rozwód… No i o co chodzi? – stwierdziła Olszówka.

Artystka wie, o czym mówi. To dla niej Piotr Machalica porzucił swoją żonę Małgorzatę. Oczywiście odbiło się to na Edycie Olszówce, której zarzucano, że rozbiła małżeństwo starszego o 16 lat mężczyzny. Cała sytuacja negatywnie wpłynęła na aktorkę, która liczyła na poczucie bezpieczeństwa, natomiast jej związek z Machalicą okazał się bardzo burzliwy.

Nie po raz pierwszy Edyta Olszówka porusza trudne tematy. W 2013 roku aktorka w wywiadzie dla „Elle” przyznała, że zmaga się z uzależnieniem od alkoholu.