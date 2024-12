Mama Anny Przybylskiej została oszukana na prawie 1 mln zł. W końcu jest wyrok!

Krystyna Przybylska, matka zmarłej w 2014 roku aktorki Anny Przybylskiej, doświadczyła poważnej straty finansowej. Kobieta zaufała Magdalenie R., która wyłudziła od niej niemal milion złotych. Sprawa wywołała ogromne poruszenie, szczególnie że dotyczyła osoby związanej z rodziną popularnej aktorki. Jak wynika z ustaleń sądu, oszustka przekonała Krystynę Przybylską do przekazania pieniędzy, a jak podkreślała sama matka Anny Przybylskiej nie zapaliła jej się czerwona lampka. Kobieta od lat udziela się charytatywnie i pomaga tym, którzy potrzebują wsparcia. Magdalenie R. miała pożyczyć aż 910 tys. zł.

Sprawa oszustwa wobec Krystyny Przybylskiej zyskała ogólnopolski rozgłos po reportażu, jaki wyemitowano w programie "Uwaga!". To wtedy głos zabrała sama Magdalena R., która zapewniała, że "pieniądze Przybylskiej oddała". Krystyna Przybylska w rozmowie z serwisem ShowNews.pl informowała, że taka sytuacja nie miała miejsca. A teraz o sprawie znów jest głośno. 2 października 2024 roku sprawa trafiła do sądu, a 29 listopada odbyło się przesłuchanie oskarżonej kobiety. W tym przypadku sąd zadziałał błyskawicznie i 4 grudnia zapadł wyrok. Kluczowe dowody oraz zeznania Krystyny Przybylskiej pozwoliły na szybkie zakończenie postępowania. Sąd w Gdańsku uznał Magdalenę R. za winną i kobieta będzie musiała naprawić wyrządzoną szkodę mamie Anny Przybylskiej.

Zastanawiam się, jak to się dzieje, że Sąd w Okręgowy w Gdańsku, który prowadzi niesamowitą liczbę spraw, mógł ciągnąć sprawę za sprawą i łącznie z wydaniem wyroku zamknąć ją w ciągu dwóch miesięcy? Szokiem dla mnie było przyznanie się w sądzie do popełnionego czynu przez oskarżoną, która do tej pory zapierała się, że oddała mi pieniądze i mówiła 'że skoro jestem osobą medialną, to może mi oddać jeszcze raz'.

Zastanawiam się, jak to się dzieje, że Sąd w Okręgowy w Gdańsku, który prowadzi niesamowitą liczbę spraw, mógł ciągnąć sprawę za sprawą i łącznie z wydaniem wyroku zamknąć ją w ciągu dwóch miesięcy? Szokiem dla mnie było przyznanie się w sądzie do popełnionego czynu przez oskarżoną, która do tej pory zapierała się, że oddała mi pieniądze i mówiła 'że skoro jestem osobą medialną, to może mi oddać jeszcze raz'.

Okazuje się, że Magdalena R. jest doskonale znana polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, a przeciwko niej mają się toczyć postępowania również w innych miastach. Sąd w Gdańsku zadziałał błyskawicznie, a teraz Krystyna Przybylska czeka na uprawomocnienie wyroku. Mama Ani Przybylskiej choć nie ukrywa, że jeszcze chwila do momentu aż będzie mogła z ulga odetchnąć po sądowej batalii i ogromnej stracie, jaką poniosła.

Na dzień dzisiejszy czekam na uprawomocnienie wyroku, który mówi o skazaniu pozbawienia wolności i naprawieniu szkody. Mam nadzieję, że kara będzie adekwatna to postępku oskarżonej. Tym bardziej że z tego samego powodu toczą się sprawy we Włocławku przez długie lata i nic. Jedynie są trzy wyroki w zawiasach, wraz z naprawieniem szkody, które to pozwalają oskarżonej działać dalej. Jest nowa grupa we Włocławku 18 osób poszkodowanych, która to złożyła powiadomienie

dodała mama Anny Przybylskiej w rozmowie z ShowNewsem.