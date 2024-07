W "Wysokich Obcasach" ukazał się wywiad z mamą Ani Przybylskiej, Krystyną Przybylską. Mama aktorki powiedziała, że chciała udzielić wywiadu, żeby dziennikarze nie przepisywali nieprawdziwych informacji na temat jej córki i jej choroby. Opowiedziała ze szczegółami o przebiegu choroby oraz ostatnich dniach życia Ani Przybylskiej. Przy okazji zdradziła też, jak ze śmiercią aktorki, radzą sobie jej dzieci - Szymon, Jaś i Oliwka.

Mama Ani Przybylskiej o tęsknocie za córką i wnukach

Najmocniej związany z mamą był Szymon i to on najbardziej przeżył to rozstanie, najmłodszy Jaś pamięta mamę głównie ze zdjęć, ale często o nią pyta.

Jasiu, wiadomo, pamięta niewiele (...) Niedawno w moim telefonie zobaczył zdjęcie Ani: "O, masz moją mamę. A wiesz co, ona jest w niebie, ale mnie nie widzi". Albo nagle pyta: "Oj, to moja mama przyjdzie w końcu od tej Bozi czy nie?".

Najstarsza Oliwka była bardzo zaprzyjaźniona z mamą i często mówi o tym swojej babci.

Czy tęsknią? Tego nawet nie można sobie wyobrazić. Oliwka, jak razem leżymy wieczorem w łóżku, potrafi się przytulić i powiedzieć: "Babciu, ja ciebie tak kocham, tak pachniesz moją mamą". To ja jej mówię: "Wiem, dziecko. Ty pachniesz moją córką". I tak sobie leżymy. I ja naprawdę czuję, jakbym Anię obejmowała.

Mama Ani Przybylskiej powiedziała, że uwielbia obserwować nocą swoje wnuki, bo właśnie wtedy widzi największe podobieństwo do jej córki. Nawet w sposobie w jaki są ułożeni w łóżku. Na koniec dodaje: "Po prostu przytulam wtedy moją Anię".

Mama Ani Przybylskiej udzieliła pierwszego wywiadu po śmierci córki

Anna Przybylska zmarła w listopadzie 2014 roku.

