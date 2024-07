Martyna Gliwińska zaprzyjaźniła się z dziećmi Jarosława Bieniuka! Od jakiegoś czasu sportowiec jest widywany w towarzystwie pięknej blondynki. Po raz pierwszy pojawili się razem w sierpniu ubiegłego roku na koncercie Lenny'ego Kravitza. Ostatnio spędzili razem majówkę, a Martyna Gliwińska pochwaliła się ich wspólnym zdjęciem. Podobno między nową partnerką Jarosława Bieniuka, a jego dziećmi nawiązała się bliska więź. Szczególnie polubiła się z najstarszą córką piłkarza, Oliwią. Jak podaje "Świat i ludzie", nastolatkę i Gliwińską łączy miłość do muzyki, ale także fakt, że 25-latka chodziła do tego samego Zespołu Szkół Jezuitów w Gdyni, do którego uczęszcza obecnie córka Jarosława.

Jest w takim wieku, że bardzo potrzebuje rozmów z kimś, kto zrozumie problemy nastolatki - mówi informator gazety.

Ostatnio piłkarz i i Martyna Gliwińska z dziećmi byli widziani podczas spaceru. Widać, że wszyscy bardzo się lubią i są ze sobą blisko.

Jarosław Bieniuk i Martyna Gliwińska na spacerze z dziećmi

Martyna Gliwińska i Jarosław Bieniuk na majówce