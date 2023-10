Oliwia Bieniuk podczas relacji na InstaStories opublikowała piękne zdjęcie z Anną Przybylską. Młoda uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" właśnie w ten sposób uczciła pamięć ukochanej mamy, która zmarła siedem lat temu. Oliwia Bieniuk miała zaledwie dwanaście lat kiedy pożegnała jedną z najważniejszych dla niej osób. W rocznicę śmierci swojej mamy Oliwia pokazała wyjątkową dla niej fotografię z prywatnego archiwum. Oliwia Bieniuk pokazała zdjęcie z Anną Przybylską W miniony wtorek, 5 października, minęło dokładnie siedem lat od śmierci pięknej i utalentowanej Anny Przybylskiej. Uwielbiana przez widzów aktorka przegrała walkę z nowotworem i zostawiła pogrążone w żałobie dzieci i męża. Choć trudno w to uwierzyć, od tych smutnych wydarzeń minęło już siedem lat, a dziś córka Anny Przybylskiej sama rozpoczyna karierę w show-biznesie. Oliwia Bieniuk występuje w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami", a w ostatnim odcinku tanecznego show głośno przyznała, że tak jak mama, chce być aktorką. Zobacz także: Ostatnie zdjęcia Ani Przybylskiej na Instagramie. Jej konto jest ciągle aktywne! Ze względu na udział w "Tańcu z Gwiazdami" Oliwia Bieniuk spędza teraz cały czas w Warszawie i właśnie dlatego w rocznicę śmierci ukochanej mamy nie odwiedziła jej grobu. To bardzo smutna data dla mnie i dla mojej rodziny. Szkoda, że mnie nie ma w Gdyni, bo tak to zawsze w ten dzień odwiedzamy mamy grób. Jest to smutne...- mówiła dla portalu pomponik.pl. Zobacz także: To było ostatnie nagranie z Anią Przybylską! "Do ostatniej chwili przepiękna" Oliwia Bieniuk nie mogła pojechać do Gdyni, żeby razem z bliskimi odwiedzić grub mamy, ale uczciła pamięć ukochanej mamy, publikując w sieci piękne zdjęcie. Na fotografii...