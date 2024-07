Wszystko wskazuje na to, że Jarosław Bieniuk zaczął na nowo układać sobie życie! Były piłkarz od kilku tygodni jest widywany w Trójmieście z piękną blondynką. To Martyna Gliwińska. O przyjaciółce Bieniuka wiadomo na razie tylko tyle, że skończyła w Warszawie Wydział Wzornictwa Przemysłowego na ASP, i że kocha góry oraz modę. Niedawno paparazzi przyłapali parę w Sopocie, gdy spacerowali wraz z dziećmi: 14-letnią Oliwią, 10-letnim Szymonem i 5-letnim Jasiem. Widać, że rodzeństwo dobrze czuje się w towarzystwie Martyny. Zwłaszcza Oliwia, która szła z nią za rękę. Czy Gliwińska rzeczywiście zajmuje ważne miejsce w sercu Bieniuka? Jak donosi najnowsze "Party", sam piłkarz pytany o to czy Martyna jest jego nową partnerką, nie potwierdza, ale i nie zaprzecza, że łączy ich coś więcej niż tylko przyjaźń.

W październiku od śmierci Anny Przybylskiej miną dwa lata. Czas leczy rany, a przyjaciele piłkarza trzymają kciuki, że Jarosław Bieniuk ułoży sobie życie na nowo. Samotne ojcostwo to wyzwanie, ale z trójką dzieci Bieniuk radzi sobie ponoć znakomicie.

Jarosław Bieniuk i Martyna Gliwińska są widywani razem od kilku tygodni.

Martyna Gliwińska i Jarosław Bieniuk byli niedawno razem na plaży w Dębkach.

Od śmierci Anny Przybylskiej miną wkrótce dwa lata.