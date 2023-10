Wyszło, jak wyglądały rozmowy Ani Przybylskiej z córką po diagnozie. Jedna rzecz chwyta za serce

Dziś mija dokładnie 6 lat od śmierci Anny Przybylskiej . Oliwia Bieniuk , najstarsza córka aktorki, uczciła ten smutny dzień wyjątkowym zdjęciem mamy. Ta niewinna fotografia obrazuje osobowość niezastąpionej Ani. Widać na niej radość, szaleństwo i poczucie humoru - taką Annę Przybylską zapamiętali jej najbliżsi, przyjaciele oraz fani. Nastolatka pod zdjęciem mamy umieściła wzruszający wpis... Skierowała go bezpośrednio do niej. Te proste słowa, które na co dzień wywołują uśmiech, dzisiaj ściskają za serce... Zobacz także: Dziś rocznica śmierci Anny Przybylskiej. Jej córka Oliwia opowiedziała o tym strasznym dniu: "Spodziewałam się tego, co się stanie" Oliwia Bieniuk uczciła 6. rocznicę śmierci Anny Przybylskiej Oliwia Bieniuk miała zaledwie 12 lat, kiedy musiała zmierzyć się z niewyobrażalną stratą. Anna Przybylska zmarła po długiej i ciężkiej walce z rakiem trzustki. Dopiero niedawno Oliwia Bieniuk po raz pierwszy zdecydowała się opowiedzieć tak dużo o swoich wspomnieniach dotyczących mamy. W wywiadzie w magazynie Viva! wspominała dramatyczny dzień śmierci Anny Przybylskiej: Nigdy nie zapomnę dnia śmierci mamy. Byliśmy wtedy u babci Lidzi, mamy mojego taty. Spodziewałam się tego, co się stanie. Tamtego dnia nie odbierałam telefonu, bo nie chciałam usłyszeć tej wiadomości. W końcu przyszedł tata z towarzyszącym mu psychologiem, który miał mu pomóc w przekazaniu tej informacji dzieciom. Wspominała również rady, których mama zdążyła jej udzielić. Anna Przybylska powtarzała córce, aby była rozsądna i nie podejmowała pochopnych decyzji. Oliwia żałuje, że mama nie zostawiła jej żadnego pamiętnika. Jej najcenniejszą pamiątką jest szkatułka z biżuterią, jedną z niezwykłych pamiątek pokazała niedawno na Instagramie. Dziś mija...