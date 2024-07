Mama Anny Przybylskiej w pierwszym wywiadzie po śmierci córki! Krystyna Przybylska zdradziła, czy Jarosław Bieniuk sprawdza się w roli ojca. Po śmierci ukochanej opieka nad trójką dzieci całkowicie spadła na niego. Piłkarz zajmuje się trójką dzieci, ale może liczyć na wsparcie bliskich, a przede wszystkim swojej mamy oraz rodziców i siostry Anny Przybylskiej, Agnieszki. Od jakiegoś czasu sportowiec związany jest też z Martyną Gliwińską, która świetnie dogaduje się z dzieciakami, a zwłaszcza z najstarszą Oliwią. W sobotę w "Wysokich Obcasach" ukazał się pierwszy wywiad mamy Anny Przybylskiej po śmierci gwiazdy. Krystyna Przybylska opowiedziała w nim między innymi o ostatnich chwilach swojej córki, a także o Jarosławie Bieniuku i wnukach. W rozmowie zdradziła również, czy Bieniuk sprawdza się jako ojciec trójki dzieci:

Ich ojciec, Jarek, któremu przyszło zmierzyć się z rolą samotnego rodzica, spisuje się znakomicie. No i ma wsparcie bliskich, zwłaszcza swojej mamy. My z moją córką też pomagamy, jak umiemy. Wszystkie wolne chwile spędzamy razem tak, by osładzać dzieciom życie bez mamy.