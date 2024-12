W dzień Sylwestra w mediach społecznościowych pojawiła się smutna informacja o śmierci Mateusza Kupca, który od kilkunastu lat działał w internecie. Tiger wzbudzał sporo kontrowersji swoimi filmikami razem ze swoją żoną Małgorzatą Kupiec. Ukochana 35-latka była z nim od wielu lat i bardzo go kochała. Oboje doczekali się nawet córki Amelii.

Kim był Mateusz "Tiger Bonzo" Kupiec?

Od 2012 roku Mateusz Kupiec znany jako "Tiger Bonzo" działał w internecie nagrywając kontrowersyjne filmiki na You Tuba i Tik Toka. Wielu jego fanów pamięta również jego początki, gdy zaczynał swoją działalność w internecie jako "Tiger101189". Mężczyzna wzbudzał emocje częstym przekręcaniem słow oraz wadą wymowy. Wiele osób nie szczędziło mu również gorzkiej krytyki, która swojego czasu mocno go dotykała. Kupiec mówił do hejterów m.in., że "zablokuje im płyty główne w komputerach" i to właśnie wtedy pojawił się jego pseudonim "hacker Bonzo".

Od kilkunastu lat Tiger był w związku małżeńskim z Małgorzatą Kupiec znaną w internecie jako "Kobra". Owocem ich miłości jest córka Amelia, która w lutym skończy 8-lat. Małżeństwo nagrywało razem filmiki w mediach społecznościowych, a na jednym z nich była nawet ich córka. Na swoim kanale na YouTubie para nagrywała m.in. piosenki hip-hop'owe, a na streamach pokazywali swoje codzienne życie. Ostatnim czasem mężczyzna skupił się na swojej działalności na TikTok'u, na którym zgromadził ponad 70 tysięcy obserwujących.

TikTok @tigerbonzoofficial

We wtorek, 31 października Krzysztof Ciesielski znany jako "Bodychrist" poinformował o śmierci Tigera Bonza. Twórca internetowy zdradził, że Kupiec "zmarł w szpitalu po ciężkiej chorobie". Od wielu lat była przy nim jego żona Małgosia, którą poznał w pracy. Oboje wzbudzali sporo kontrowersji w internecie swoim zachowaniem, ale zawsze trzymali się razem. Kilkanaście lat temu ukochana Tigera nagrała nawet filmik, w którym opowiada o swojej miłości do męża.

Mojego Tigera poznałam w pracy, byliśmy kiedyś kumplami potem przyjaźń no i miłość. Zakochaliśmy się w sobie. Któregoś dnia poprosił mnie o rękę, a ja odpowiedziałam, że tak z uśmiechem. Jestem szczęśliwa, że doszło do tego ślubu i nie żałuję do tej pory. Jestem bardzo szczęśliwa, że za niego wyszłam, bo go kocham i bez niego nie mam życia. Nie wiem jak Tiger mój kochany, ale myślę, że też jest szczęśliwy ze mną – mówiła żona Kupca 11 lat temu na jednym z filmików na You Tubie.

TikTok @tigerbonzoofficial

Ostatnie miesiące Tiger skupiał się na streamach na TikTok'u, podczas których otrzymywał pieniądze i prezenty od internautów. Natomiast jego żona zaczęła pojawiać się na nich coraz rzadziej. Ostatni jego post to zdjęcie wigilijnego stołu, nikt nie spodziewał się wtedy takich wieści. Pod jego wpisami zaczęły pojawiać się wyrazy współczucia i kondolencje dla rodziny.

