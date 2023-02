Mateusz Murański nie żyje. Sąsiadka widziała aktora niedługo przed śmiercią

Media ujawniają kolejne szczegóły ustaleń śledczych dotyczących zabójstwa 5-letniego Dawida. W sobotę, niedaleko węzła Konotopa pod Warszawą, policja odnalazła ciało poszukiwanego chłopczyka. Po sekcji zwłok prokuratura poinformowała, że dziecko zostało zamordowane, a zabójstwa najprawdopodobniej dokonał ojciec Dawida: W zdarzeniu nie brały udziału inne osoby niż ojciec Dawida. (...) Do zabójstwa doszło najprawdopodobniej w samochodzie - powiedział Łukasz Łapczyński rzecznik Prokuratury Okręgowej. Ustalenia na temat zabójstwa Dawida! Jak donosi „Super Express” sekcja zwłok Dawida trwała aż 5 godzin. Jak ustalono, ojciec miał zadać synowi jedenaście ciosów ostrym narzędziem, najprawdopodobniej nożem. Ustalenia patologów i ślady znalezione w samochodzie dają dramatyczny obraz zbrodnia, której dokonał najprawdopodobniej jego ojciec. Do zabójstwa doszło w samochodzie, świadczą o tym ślady krwi w foteliku i w całym aucie. Oględziny i sekcja wskazują na liczne rany kłute klatki piersiowej. (...) W oparciu o wstępne sprawozdania z badań DNA możemy powiedzieć, że w aucie ujawniono ślady krwi, między innymi na foteliku dziecięcym, osłonie przeciwsłonecznej oraz innych elementach tapicerki auta - mówi Łukasz Łapczyński. Według "Faktu" do tego dramatycznego wydarzenia najprawdopodobniej doszło po ostatniej rozmowie Pawła Ż. z żoną. Rzecznik prokuratora Łukasz Łapczyński określił, że do zabójstwa mogło dojść między godziną 18, a 19. To w tym czasie mężczyzna wysłał matce Dawida SMS-a z informacją, że więcej nie zobaczy syna . Niedługo potem miała miejsce kilkusekundowa rozmowa matki z synem, a potem Paweł Ż. zadzwonił jeszcze do żony. Potem nastąpiło najgorsze, a o silnych emocjach ojca Dawida...