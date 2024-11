Kariera Roksany Węgiel nie przestaje budzić podziwu, przede wszystkim z uwagi na jej wiek. Ma bowiem dopiero 19 lat, a już jest jedną z popularniejszych wokalistek w kraju. Roxie ciężko jednak pracowała na swój sukces już od dnia, w którym zwyciężyła "The Voice Kids". Dojrzewała na oczach niemal całej Polski i w blasku fleszy. Sami zobaczcie, jaką przeszła metamorfozę, odkąd o niej usłyszeliśmy.

Nie do wiary, jak zmieniała się Roxie Węgiel

11 stycznia 2025 roku Roksana Węgiel będzie świętować swoje 20. urodziny! Mimo tak młodego wieku jest już żoną, a także topową polską wokalistką, która szturmem podbija rodzimy rynek muzyczny. Szybko zaczęła dorównywać koleżankom po fachu z większym stażem. Nic więc dziwnego, że jest regularnie zapraszana na największe wydarzenia kulturowe.

W ostatnim czasie sporym echem odbijały się problemy zdrowotne Roxie, związane ze zdiagnozowaną u niej cukrzycą. 19-latka nawet trafiła do szpitala, wskutek czego była zmuszona przełożyć swoją trasę koncertową. Dziś wydaje się czuć o wiele lepiej, ale by dojść do siebie ograniczyła znacząco aktywność w mediach społecznościowych. Tymczasem fani już nie mogą się doczekać, aż ich idolka do nich powróci i znów stanie na scenie.

Roxie jest bowiem jedną z popularniejszych polskich wokalistek, a jej występy gromadzą prawdziwe tłumy. Nie miała jednak łatwego dzieciństwa, dorastając na świeczniku i łącząc naukę z rozwojem kariery. Do niedawna spore poruszenie budził wizerunek 19-latki, która stawia chociażby na coraz to odważniejsze stylówki. Co poniektórzy nadal widzą w niej małą dziewczynkę, którą była na początku kariery. My przypominamy, jak zmieniała się Roksana Węgiel na przestrzeni ostatnich lat!

1 z 7 VIPHOTO/EAST NEWS Roksana Węgiel w 2018 roku Kariera muzyczna Roxie Węgiel rozpoczęła się w 2018 roku, gdy zwyciężyła w "The Voice Kids". Chociaż miała wówczas zaledwie 13 lat, zachwyciła swoim głosem jurorów oraz widzów! Momentalnie zyskała rozgłos, z którym żyje do dziś. W tym samym roku, zaledwie kilka miesięcy później, Roxie reprezentowała nasz kraj podczas 16. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior, gdzie również święciła triumfy. 2 z 7 Lukasz Kalinowski / East News Roksana Węgiel w 2019 roku Już w 2019 roku Roxie Węgiel regularnie koncertowała, udzielała wywiadów i rozpisywała się o niej kolorowa prasa. Została nawet laureatką Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV dla najlepszego polskiego wykonawcy! Nominowano ją także do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku. Wystąpiła również na gali rozdania Bestsellerów Empiku 2018 z numerami "Anyone I Want to Be" i "Żyj", za który w trakcie gali otrzymała złotą płytę za sprzedaż albumu w ponad 15 tys. nakładzie. 3 z 7 TRICOLORS/EAST NEWS Roksana Węgiel w 2020 roku Rok 2020 upłynął Roksanie pod znakiem naprawdę intensywnej kariery. Już w lutym podczas gali Bestselery Empiku 2019 otrzymała platynową płytę za album "Roksana Węgiel", a w listopadzie wystąpiła jako gość muzyczny podczas 18. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior w Warszawie. 4 z 7 TRICOLORS/EAST NEWS Roksana Węgiel w 2021 roku W 2021 roku Roksana postanowiła spróbować swoich sił w nieco innej dziedzinie i wzięła udział w tanecznym programie TVP "Dance Dance Dance", gdzie również udało jej się zwyciężyć! Wydała oprócz tego kilka nowych utworów, a także zagrała mnóstwo koncertów, w tym kilka w ramach "Lato muzyka zabawa. Wakacyjna trasa Dwójki". Oprócz tego została jedną z prowadzących program TVP2 "You Can Dance – Nowa generacja". 5 z 7 Jacek Kurnikowski/AKPA Roksana Węgiel w 2022 roku W 2022 roku Roxie Węgiel królowała na językach! Wóczas wypuściła kolejne single, które jeden za drugim okazywały się wielkimi hitami. 6 z 7 Jacek Kurnikowski/AKPA Roksana Węgiel w 2023 roku Rok 2023 był dla Roxie przełomowy, ponieważ wówczas skończyła 18 lat! W dniu swoich urodzin wydała utwór "Ciche szepty” i zapowiedziała wydanie albumu pt. "13+5". W tym samym roku również na jaw wyszedł jej związek ze starszym o 8 lat producentem muzycznym - Kevinem Mglejem. Z początku fani nie byli im przychylni, a spore poruszenie wywołał fakt, że mężczyzna jest ojcem chłopca z poprzedniego związku. Mimo wielu negatywnych komentarzy, Roxie i Kevin coraz śmielej chwalili się swoim uczuciem. 7 z 7 Jacek Kurnikowski/AKPA Roksana Węgiel w 2024 roku W 2024 roku Roksana zdominowała wszystkie nagłówki kolorowej prasy, nie tylko za sprawą kolejnych osiągnięć muzczynych, ale i udziału w "Tańcu z gwiazdami". Tańczyła w parze z Michałem Kassinem, z którym początkowo fani próbowali ją łączyć. Chociaż duet dotarł do finału, nie udało im się zwyciężyć. Na początku tego roku również Roxie i Kevin wzięli ślub cywilny, który przez kolejne miesiące był owiany tajemnicą. Przyznali się do niego dopiero w sierpniu, gdy... wzięli drugi ślub, tym razem kościelny! Odbyło się huczne wesele, a media przez następne dni nie rozpisywały się o niczym innym. Niedługo potem wokalistka wylądowała w szpitalu i przyznała, że zdiagnozowano u niej cukrzycę. Problemy zdrowotne wymusiły na niej przełożenie trasy koncertowej.

