31 grudnia w mediach obiegła smutna informacja o śmierci Mateusza Kupca znanego jako "Tiger Bonzo". Inny twórca podzielił się przykrą informacją i zdradził, co było przyczyną jego śmierci. Fani są załamani i zastanawiają się, co dalej z jego żoną.

Nie żyje Tiger Bonzo. Mateusz Kupiec miał zaledwie 35 lat

Mateusz Kupiec, znany szerzej jako "Tiger Bonzo", to jeden z najbardziej charakterystycznych twórców w polskim internecie. Zyskał popularność dzięki swoim streamom, które wyróżniały się unikalnym stylem i często kontrowersyjnym charakterem. Jego działalność przyciągnęła tysiące widzów, którzy doceniali jego bezkompromisowe podejście i szczerość. Od 2012 roku Kupiec nagrywał kontrowersyjne wideo na You Tube, a jego pierwszym pseudonimem był "Tiger101189". Mężczyzna miał swoich fanów, ale również i hejterów, którzy nie szczędzili mu gorzkich słów. Kupiec często mówił, że "zablokuje im płyty główne w komputerach", czym zyskał pseudonim "hacker Bonzo". Znany twórca internetowy był mężem Małgorzaty Kupiec, która zyskała w internecie pseudonim "Kobra". Oboje chętnie razem nagrywali filmiki do sieci, które zyskiwały coraz większą popularność.

Śmierć Tigera Bonzo potwierdził Krzysztof Ciesielski znany jako "Bodychrist", inny znany twórca internetowy. Bodychrist zamieścił informację na swoim profilu na Facebook'u, która szybko rozprzestrzeniła się w mediach społecznościowych i wywołała falę smutku wśród fanów i znajomych Mateusza Kupca. Ciesielski zdradził również przyczynę śmierci kolegi.

W obliczu takiej sytuacji wszystkie animozje idą w zapomnienie. Tiger zmarł w szpitalu dziś rano po ciężkiej chorobie… Najszczersze wyrazy współczucia dla Jego żony Gosi oraz wszystkich bliskich – czytamy na facebook'u.

Internauci nie dowierzają w śmierć Mateusza i nie kryją swojego zaskoczenia. Wiele osób martwi się również o jego partnerkę.

Wyrazy współczucia dla bliskich i znajomych

No tego to ja się nie spodziewałem...

Szok. TO już nigdy nie będzie to samo. JAK Kobra sobie poradzi? Może jakaś zrzutka? Pomóc w pochówku? Każdy wie, ile to kosztuje..... – piszą internauci.

My również składamy najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim.

