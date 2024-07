Mateusz Maga bywa bardzo często porównywany do Michała Szpaka. Bierze udział w show "Agent", podobnie jak Michał, a także chce wziąć udział w Eurowizji, choć oficjalnie się do tego nie przyznaje :) Łączy ich również podobny styl ubierania. Co słynny model z programu TVN mówi o artyście? Czy Michał jest dla niego wzorem? Co ich łączy? Zobaczcie, co na temat Michała Szpaka mówi Mateusz Maga. Zaskoczeni?

Reklama

Zobacz: Michał Szpak: „Moje marzenia dopiero zaczynają się spełniać”

Mateusz Maga pojawi się w Agencie.

Zobacz także