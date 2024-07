Mateusz Gessler nie marzy o gwiazdkach Michelin?! Znany restaurator zdradził, że otrzymanie tego prestiżowego wyróżnienia wcale nie leży w sferze jego marzeń. Juror programu "MasterChef Junior" powiedział, że gwiazdki Michelin przyznawane są bardzo określonym lokalom o charakterze biznesowym. Natomiast jego restauracja "Warszawa Wschodnia" nie pasuje do tego formatu.

Moja restauracja jest burzą energii i szaleństwa. Jest głośna atmosfera, koncerty i tak dalej. A w restauracjach z gwiazdkami Michelin jest trochę inaczej. Nie chodzi o poziom jedzenia i obsługi, tylko o zupełnie inny charakter. W restauracjach z gwiazdkami jest bardziej biznesowo, kolacyjnie i spokojnie, a ja jestem petardą - powiedział Mateusz Gessler w wywiadzie dla Party.pl.

Warto dodać, że gwiazdkę Michelin utrzymała restauracja Wojciecha Modesta Amaro! Jego atelier otrzymało to wyróżnienie w 2013 roku i utrzymuje je do dziś!

