Rolnik zdradził, czy przejmuje się hejtem i zdradza, co myśli osobach, które go krytykują. Sprawdźcie, co napisał Stanisław z "Rolnik szuka żony"!

Stanisław z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories odpowiedział na pytania internautów. Uczestnik ostatniej edycji hitu Telewizyjnej Jedynki odniósł się do hejtu, jaki wylał się na niego w sieci. Czy przejmuje się krytycznymi uwagami, które pojawiały się po emisji programu? Sprawdźcie, co napisał Stanisław z "Rolnik szuka żony"! Stanisław z "Rolnik szuka żony" szczerze o hejcie Stanisław z ósmej edycji "Rolnik szuka żony" był uczestnikiem, który wzbudzał chyba największe emocje wśród internautów. Początkowo fani programu mocno mu kibicowali, jednak po jakimś czasie w sieci zaczęły pojawiać się ostre komentarze. Internauci krytykowali zachowanie Stanisława wobec kandydatek i pisali, że ich randki wyglądają jak rozmowy o pracę. O serce Stanisława walczyły: Teresa, Roksana i Aleksandra, ale jak już wiemy, rolnik nie wybrał żadnej z kandydatek. W finałowym odcinku okazało się, że Stanisław znalazł miłość poza programem i dziś tworzy szczęśliwy związek z partnerką, którą poznał dzięki znajomym. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Stanisław pokazał nową dziewczynę! Fani: "Była już przed programem?" Po zakończeniu programu Stanisław coraz chętniej odpowiada na pytania internautów na Instagramie, gdzie prowadzi własne konto. Ostatnio zdradził m.in. dlaczego w programie nie mieszkał w swoim domu, tylko w pałacu rodziców i skomentował związek Adama i jego byłej kandydatki, Teresy. Teraz z kolei Stanisław zdradził, jak reaguje na krytyczne komentarze po programie. Przejmuje się Pan tym, co ludzie piszą o Panu w internecie?- zapytał jeden z internautów. - Totalnie nie. To hejter powinien się nim przejmować, bo za każdym takim wpisem kryją się czyjaś zawiść,...