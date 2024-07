Mateusz Gessler pobił klienta swojej restauracji! Juror programu "MasterChef Junior" był wczoraj gościem programu Kuby Wojewódzkiego. Gwiazdor kulinarnego show dla dzieci prowadzi w Warszawie znaną restaurację "Warszawa Wschodnia", w której często bywają znane osobistości. Odkąd Mateusz Gessler został jurorem dziecięcej wersji "MasterChefa", zainteresowanie jego osobą stale rośnie. Restaurator w krótkim czasie zyskał sobie sporą popularność i sympatię wśród widzów. Czy ten incydent nie zaważy jednak na jego karierze?

W czasie rozmowy w show Kuby Wojewódzkiego padło bardzo istotne wyznanie. Znany restaurator przyznał się, że pobił jednego z gości swojej restauracji! O co poszło? Restaurator wyjaśnił, że do incydentu doszło w momencie, gdy nietrzeźwy klient, uderzył jego brata Feliksa. Wówczas Gesslerowi puściły nerwy i interweniował.

To prawda, że pobiłem klienta. Znasz mojego młodszego brata Feliksa? To było jak był jeszcze młody i zaczynał swoją przygodę z gastronomią. Zatrudniłem go. No i jest niedzielny poranek, do restauracji przychodzą rodziny z dziećmi. I wchodzi pijany jak bąk młody człowiek, widać, że wczorajszy. I Feliks mówi do niego, że chyba pomylił pan lokale. I on go popchnął. Czasem człowiek reaguje pod wpływem emocji. Jak zobaczyłem, że on uderzył mojego brata i jeszcze wszyscy to widzieli, to zareagowałem. Żałuję, ale zasłużył. Nie powiem, kto to był - wyznał Mateusz Gessler.