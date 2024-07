Kilka miesięcy temu na rynku pojawił się magazyn dla osób homoseksualnych "Pride", który od początku wzbudza mnóstwo kontrowersji. Nie brakuje w nim ciekawych wywiadów, które poruszają przede wszystkim tematykę tolerancji oraz życia osób ze środowiska LGBT w Polsce. Przypomnijmy: Gwiazdor "Mam Talent" w reklamie gejowskiego pisma. To jego coming out

Na wywiad dla "Pride" zgodził się również Mateusz Banasiuk, który rok temu wcielił się w postać geja w hitowym filmie "Płynące wieżowce". Aktor przyznał szczerze, że ma duże powodzenie, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, którzy wysyłają mu wiadomości na Facebooku. Gwiazdor ma jednak do tego spory dystans i wszelki podryw traktuje z uśmiechem na twarzy:

Mam fanpage na Facebooku i czasami dla poprawienia humoru wchodzę w wiadomości i czytam... Rzeczywiście jest tam wiele miłych wiadomości, ale trudno odnieść to do rzeczywistości, ja tego na co dzień zupełnie nie czuję. Mimo wszystko trochę mnie to jednak onieśmiela. Kochają się we mnie głównie nastolatki. Chłopaki też, to prawda! (śmiech) Wydaje mi się, że ludzie kochają się w jakimś wyobrażeniu, a nie we mnie. Jest kilku Banasiuków: jeden to ten zupełnie prywatny, którego poznało mało osób, drugi to moje życie medialne, które żyje sobie własnym życiem. Pamiętajmy, że ta kreacja zawsze jest składową postaci, które zagrałem, tego, co się o mnie mówi, pisze, myśli i tego, jak wyglądam...- przyznaje Banasiuk