Anna Lewandowska ma kolejny milion na swoim koncie - tym razem jednak nie chodzi o pieniądze, a o liczbę jej fanów na Facebooku. Żona Roberta Lewandowskiego pochwaliła się w sieci, że jej profil na portalu społecznościowym polubiło już ponad milion użytkowników. Trenerka Polek i miłośniczka zdrowego trybu życia podziękowała za ten wynik, a przy okazji doradziła hejterom, którzy atakują ją w sieci, żeby... zaczęli zdrowo jeść i uprawiać sport. Jest nas tu już 1 MILION tutaj Milion osób, które cenią zdrowy tryb życia, które go już prowadzą, albo które wprowadzą za chwilę. Dziękuję za pozytywną energię, jaką od Was dostaję niemal każdego dnia, czy to poprzez uśmiechy na ulicy, maile, czy też komentarze na blogu i fanpage'u. Inspirujecie mnie i motywujecie do dalszej pracy. Ja natomiast mam nadzieję, że moja praca inspiruje i motywuje także i Was. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za wszystkie komentarze, te miłe i te z konstruktywnymi uwagami. Hejterom życzę, by zaczęli zdrowo jeść i uprawiać sport – odzyskają radość życia- napisała Anna Lewandowska. Zobacz: Trening na siłę: jak wykonać? Fani gratulowali Ani Lewandowskiej, jednak w komentarzach pojawiło się również kilka bardzo nieprzyjemnych wpisów. Trenerka odpowiedziała na zaczepki internautów. To My Tobie Aniu z całego serca dziękujemy ....Twoje słowa i przepisy dają nam motywację każdego dnia Owszem rosnijcie w sile by nabijać kapse dalej ;D mimo wszystko respekt za 1 mln lajkow pozdrawiam ;)) Tutaj druga część wpisu dla Ciebie nt. Hejterów - odpowiedziała Anna Lewandowska. A Wy śledzicie profil Anny Lewandowskiej na Facebooku? Myślicie, że trenerce uda się kiedyś pobić Roberta Lewandowskiego, który może pochwalić się ponad 8 milionami fanów na FB? Zobacz także: Ile Anna i Robert...