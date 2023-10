Elżbieta Romanowska odpowiada hejterom. Prowadząca "Nasz nowy dom" podczas relacji na InstaStories zdradziła, jak przykre i szokujące wiadomości otrzymuje od niektórych internautów. Gwiazda nie ukrywa, że cieszy się, że dołączyła do ekipy hitowego programu Polsatu, jednak nowa praca doprowadziła do tego, że jest ostro krytykowana w sieci. Elżbieta Romanowska zareagowała na szokujące komentarze.

Zaledwie kilka tygodni temu okazało się, że Katarzyna Dowbor już nie będzie prowadzącą "Nasz nowy dom". Fani nie ukrywali wówczas rozczarowania, a w komentarzach głośno wyrażali swoje niezadowolenie. Ostatnio okazało się, że to Elżbieta Romanowska zastąpi Katarzynę Dowbor w "Nasz nowy dom".

Wiadomo już, że Elżbieta Romanowska rozpoczęła nagrania do nowego sezonu "Nasz nowy dom". Niestety, teraz okazuje się, że nowa prowadząca otrzymuje okropne komentarze od hejterów.

Ja bardzo szanuję zdanie drugiego człowieka. Bardzo szanuję rady, które są mi dawane, biorę je do siebie. Natomiast fajnie jak to są rady, które rzeczywiście coś wnoszą. Mówię tutaj o ludziach, którzy do mnie bardzo obraźliwe rzeczy. Gdybyście zobaczyli kilka programów, które już będą w emisji i mieli wtedy jakieś swoje uwagi, to wtedy ja bardzo chętnie je przyjmę, ale pisanie mi, że jestem grubą świnią, że trzeba będzie poszerzać drzwi uczestników, żebym się zmieściła. Naprawdę?- mówiła podczas relacji na InstaStories.