Temat ukrywających się homoseksualistów w polskim show-biznesie od lat wzbudza emocje. Na forach internetowych przewijają się wprawdzie konkretne nazwiska sławnych aktorów czy wokalistów, ale żaden z nich, nawet będąc wywołanym do tablicy, nie potwierdził oficjalnie takich plotek. Problem ten wielokrotnie poruszał też Michał Piróg, który swój coming out zaliczył już kilka lat temu. Przypomnijmy: "Znani panowie prosili mnie, żebym..."

Reklama

Są jednak i tacy, którzy czują się na tyle komfortowo ze swoją seksualnością, że nie mają problemu z jej eksponowaniem. Widzowie talent show z pewnością pamiętają Patryka Rybarskiego, który zasłynął męskim tańcem na rurze w "Mam Talent" i "Got to Dance". Teraz fani jego talentu i umięśnionego ciała mogą podziwiać go w reklamie nowego gejowskiego magazynu "Pride". Czy to oficjalny coming out Patryka? Można tak powiedzieć, choć ciężko zarzucić mu, aby kiedykolwiek to ukrywał.

Wideo z udziałem "Pride" poniżej. Jak wam się podoba?

Zobacz: Ricky Martin ma nowego chłopaka. Tym razem to znany przystojniak

Zobacz także

Reklama

Pierwszy gejowski ślub w Polsce: