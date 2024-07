Wiosenne trendy makijażowe są różnorodne i kontrastowe. Modny będzie zarówno pastelowy minimalizm jak i zdecydowana gra kolorów. Najważniejsze jednak pozostają umiarkowanie i kobiecy wdzięk.

Reklama

Wciąż hitem będzie makijaż typu make-up no make-up, którego zadaniem jest wyeksponowanie naturalnego piękna i jedynie podkreślenie tych najważniejszych walorów urody. Podstawą każdego makijażu jest idealna cera. Twarz ma być promienna a jednocześnie matowa, dodatkowo sprawiając wrażenie idealnie nawilżonej.

Więcej o makijażu i najnowszych trendach przeczytacie tutaj:

Reklama

W naszej galerii znajdziecie najnowsze kolekcje do makijażu takich marek jak Bobbi Brown, Misslyn, czy Revlon. Oprócz tego wybrałyśmy nasze ulubione kosmetyki do ust (Astor, Revlon, MAC Cosmetics) oraz do oczu (Ingrid).

Zobaczcie naszych marcowych ulubieńców: