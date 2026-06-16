Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke w wywiadzie dla Vivy!, wspominają jeden z najtrudniejszych momentów swojego życia, z jakim przyszło im się zmierzyć. W drodze na festiwal do Sopotu, ich auto stanęło w ogniu. Miało to miejsce tuż przed ich ślubem:

Ja w pewnym momencie poczułam, jak pasy się coraz mocniej na mnie zaciskają. Nic nie powiedziałam, tylko chwyciłam mój krzyżyk. Czułam, że jest źle. wspomina Hanna Żudziewicz.

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke przeżyli chwile grozy

W 2024 roku w drodze na festiwal do Sopotu wszystko potoczyło się błyskawicznie. Było ślisko, samochód wpadł w poślizg i zjechał na pobocze, a uderzenie w element przy drodze okazało się punktem zwrotnym. Jacek Jeschke relacjonował, że prawdopodobnie od spodu pojawiła się iskra i to wystarczyło, by auto zaczęło się palić.

W takich minutach nie ma miejsca na rozsądną listę rzeczy do zabrania. Para zostawiła w środku m.in. buty, telefon i laptop. Najważniejsze było jedno: odsunąć się jak najdalej, bo obawiali się wybuchu. Samochód spłonął na ich oczach.

Kompletnie nie myśli się, żeby zabrać z auta tak potrzebne rzeczy, jak telefon czy laptop. Wszystko zostawiliśmy w środku. Wiedzieliśmy tylko, że musimy uciec jak najdalej, bo samochód zaraz wybuchnie wspomina Jacek Jeschke w rozmowie z Vivą!

Hanna Żudziewicz dodała:

Biegnąc, myślałam o naszej córeczce, że mamy dla kogo żyć.

Policja o wypadku Żudziewicz i Jeschke: "Powiedzieli, że mieliśmy dużo szczęścia"

Gdy na miejsce dotarli policjanci, obraz był jednoznaczny: spalony wrak i pobocze, które wyglądało jak finał fatalnego wypadku. Hanna Żudziewicz-Jeschke i Jacek Jeschke zapamiętali, że funkcjonariusze po zobaczeniu samochodu mieli być pewni, iż nikt nie miał szans z tego wyjść. Dopiero gdy okazało się, że para żyje i jest bezpieczna, padły słowa o ogromnym szczęściu.

Ja pomyślałam, że to był jakiś znak. (...) Od Boga, że ktoś nad nami czuwa, ktoś się nami opiekuje i… żeby pamiętać o tym, co jest najważniejsze. Nie chciałabym tego przeżyć jeszcze raz, ale w jakimś stopniu to był taki zimny prysznic dla nas, że trzeba w życiu zwolnić.

Niedługo po wypadku Hanna Żudziewicz pokazywała niepokojące kadry ze zdarzenia w sieci.

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