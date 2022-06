Marta Żmuda-Trzebiatowska szczerze o byciu mamą. "Tęsknię za moim życiem "sprzed dzieci"

– Pani jeszcze jest z Przechlewa czy już z Warszawy? Marta Żmuda Trzebiatowska: Jestem i zawsze będę z Przechlewa. – Kiedy czytałem, jak Pani mówi o tym, że wytrzymuje tam dwa dni, bo potem nie ma co robić, pomyślałem: O! Już jest z Warszawy. Marta Żmuda Trzebiatowska: Tak było zawsze, coś mnie roznosiło. – Córeczkę nauczycielską roznosiło? Marta Żmuda Trzebiatowska: Tak. I to było straszne, bo z drugiej strony, od dzieciństwa byłam niewolnikiem masek nałożonych mi przez zawód rodziców. I chciałam się z tego wyzwolić. – Kiedy Pani poczuła, że ma tę maskę? Marta Żmuda Trzebiatowska: Jeszcze przed szkołą. To był taki elementarz zachowań, co przystoi i nie przystoi, które znałam lepiej od tabliczki mnożenia. Chciałam od tego uciec. – A te maski dlaczego właściwie Panią męczyły? W małym środowisku są bardzo użyteczne, wiadomo, co kto ma robić. Marta Żmuda Trzebiatowska: Nie wystarczało mi to. – Dzisiaj byłaby Pani sobie córeczką, laleczką ojca wójta, cudowne życie. Marta Żmuda Trzebiatowska: Laleczką nie. Jeszcze kiedy tam mieszkałam, nie miałam takiego problemu, żeby mnie ktoś nazywał „laleczką”, nie byłam „najpiękniejsza”. – Może Pani pięknieje z wiekiem, musiała Pani najpierw zostać kobietą. Marta Żmuda Trzebiatowska: Z kobietami tak chyba jest, a po drugie, jak kobieta zostaje aktorką, to wszyscy myślą o niej: głupia, ładna i pusta. – I dziwka. Marta Żmuda Trzebiatowska: Też. – W Przechlewie myślą, że aktorki to głupie dziwki? Marta Żmuda Trzebiatowska: Tam znają mnie od dziecka i na pewno o mnie w ten sposób nie myślą. Tam nie miałam nigdy takiego problemu, żeby musieć udowadniać, że mam coś w głowie. Ludzie widzieli we mnie kogoś więcej niż tylko to, co na...