Marta Paszkin i Paweł Bodzianny pojawili się w premierowym odcinku "Rolnik szuka żony" i przekazali wieści. W minioną niedzielę wystartowała jedenasta edycja wielkiego hitu TVP o poszukujących miłości rolnikach. Zanim jednak widzowie zobaczyli, jak rolnicy i rolniczki czytają przesłane do nich listy, producenci pokazali, co słychać u niektórych par z poprzednich edycji. Wśród byłych uczestników nie zabrakło Marty i Pawła, którzy pochwalili się swoim szczęściem.

Historia związku Marty Paszkin i Pawła Bodziannego rozpoczęła się w programie "Rolnik szuka żony". Para wzięła udział w siódmej edycji telewizyjnego hitu i szybko pojawiło się między nimi uczucie. Dziś zakochani tworzą szczęśliwe małżeństwo i spełniają się w roli rodziców. Teraz Marta i Paweł pojawili się w pierwszym odcinku jedenastej edycji "Rolnik szuka żony" i poinformowali widzów, że jakiś czas temu na świecie pojawiło się ich drugie dziecko.

Marta nie ukrywała, że spełniło się jej wielkie marzenie o dużej szczęśliwej rodzinie. Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" wspomniała o obrazie, jaki namalowała podczas pierwszego spotkania z Pawłem.

Paweł z kolei przed kamerą zdradził, jaką niespodziankę w ostatnim czasie przygotował dla ukochanej żony.

Ostatnio Marta pojechała do Warszawy na dwa tygodnie do rodziców. Czasami dzwoniła to ja jej mówiłem, że pracuję gdzieś tam na gospodarstwie, a w rzeczywistości tutaj mieliśmy taki kącik obok domy zarośnięty krzakami. To wszystko posprzątałem i zrobiłem takie miejsce gdzie można przyjechać, usiąść

zdradził Paweł.