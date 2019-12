TYLKO U NAS! Marta Żmuda Trzebiatowska jest w ciąży!

Baby boom w polskim show-biznesie trwa w najlepsze! Jak udało się nam dowiedzieć, Marta Żmuda Trzebiatowska jest w ciąży! Aktorka już niedługo przywita na świecie swoje drugie dziecko! Wygląda na to, że 2020 rok będzie dla niej wyjątkowy!

Marta Żmuda Trzebiatowska jest w ciąży

To dla niej piękny rok! Marta Żmuda Trzebiatowska zachwyciła widzów swoją rolą w głośnym filmie Xaverego Żuławskiego pt. "Mowa ptaków". Gwiazda jest też nominowana do TeleKamery w kategorii Aktorka. Widzowie pokochali postać doktor Hani Sikorki, w którą wciela się w "Na dobre i na złe". Teraz z kolei szczęście uśmiechnęło się też do niej w życiu prywatnym.

Okazuje się, że Marta Żmuda Trzebiatowska i Kamil Kula już niebawem po raz kolejny zostaną rodzicami. Jak udało się nam ustalić, aktorka jest bowiem w ciąży. Gwiazda na razie nie komentuje tych informacji. Nie wiadomo też, w którym miesiącu jest aktorka.

Historia związku Marty Żmudy Trzebiatowskiej i Kamila Kuli

Aktorka para poznała się... w pracy! W 2013 roku Marta Żmuda Trzebiatowska i Kamil Kula grali w dwóch różnych spektaklach w Teatrze Kwadrat. Często wpadali na siebie na korytarzu. Wspólne wyjazdy z grupą również ich do siebie zbliżyły. Bardzo szybko okazało się, że czują do siebie coś więcej...

W 2015 roku para stanęła na ślubnym kobiercu. Marta Żmuda Trzebiatowska i Kamil Kula wzięli cichy ślub poza Warszawą. Dwa lata później na świecie pojawił się ich synek, Bruno.

One zostaną mamami w 2020 roku

2020 rok będzie wyjątkowy, jeśli chodzi o narodziny dzieci. Wiele polskich gwiazd szykuje się bowiem do roli mamy. W 2020 roku na świat przyjdą dzieci między innymi Anny Lewandowskiej, Małgorzaty Rozenek, Sylwii Przybysz czy też Martyny Gliwińskiej. Teraz dołączyła do nich również Marta Żmuda Trzebiatowska.

Za wszystkie przyszłe mamy trzymamy mocno kciuki!

Dla Marty i Kamila będzie to drugie dziecko