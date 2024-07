Marta Żmuda Trzebiatowska to nie tylko świetna aktorka, ale też piękna kobieta o niesamowitym wyczuciu smaku. Gwiazda dołączyła do grona znanych, którzy lubią ubierać się w sieciówkach i trzeba przyznać, że idzie jej to bardzo dobrze.



Na konferencji nowego serialu TVN "Julka", Żmuda-Trzebiatowska postawiła na ołówkową spódnicę z TopShopu. Do niej dobrała skórzane botki oraz luźny, szary t-shirt i złotą biżuterię. Nie zapominajmy także o świetnym makijażu z ciekawym kolorem szminki.



Cieszymy się, że osoby znane śmielej noszą ubrania ze sklepów dostępnym w zasięgu ręki. Dzięki temu z pewnością są bardziej osiągalne dla fanów. Przy okazji Marta udowodniła, że można wyglądać równie dobrze i elegancko nie przepłacając za markę.



Brawo!



