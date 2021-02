TYLKO U NAS: Marta Żmuda-Trzebiatowska będzie gwiazdą nowego serialu! Znamy szczegóły

Początek roku przyniósł jej wiele zmian. Kiedy w maju zeszłego roku Marta Żmuda Trzebiatowska urodziła drugie dziecko - córeczkę Paulinę, zaplanowała dłuższy urlop macierzyński. Przez pandemię koronawirusa teatry były zamknięte, dlatego aktorka zobowiązała się, że do Teatru Kwadrat, w którym ma etat, wróci po roku. Okazało się jednak, że producenci nie zawiesili zdjęć, a kultura jest powoli „odmrażana”, dlatego gwiazda zmieniła plany. Żmuda Trzebiatowska już w październiku ogłosiła, że wraca do serialu "Na dobre i na złe". Grana przez nią bohaterka, Hanna Sikora, po dłuższej nieobecności spowodowanej wypadkiem samochodowym i operacją, zacznie ponownie pracę w szpitalu w Leśnej Górze. Ale to nie koniec!

Marta Żmuda-Trzebiatowska w nowym serialu!

Jak udało nam się dowiedzieć, Marta dostała też główną rolę w nowym serialu komediowym Telewizji Polsat „Kuchnia”. Zdjęcia do produkcji ruszyły pod koniec stycznia. Akcja serialu dzieje się w restauracji, a obok Żmudy Trzebiatowskiej widzowie zobaczą m.in. Tomasza Karolaka i młodego aktora Patryka Cebulskiego! Na role Marty w teatrze jej fani będą musieli jeszcze zaczekać. Aktorka wróci na scenę najszybciej na początku czerwca. Wprawdzie gwiazda i jej mąż Kamil Kula korzystają z pomocy niani, jednak oboje chcą spędzać jak najwięcej czasu z dziećmi: 9-miesięczną Paulinką i 3-letnim Brunem.

Marta Żmuda Trzebiatowska będzie gwiazdą nowego serialu "Kuchnia".

Instagram

Aktorka wróciła też na plan serialu "Na dobre i na złe".