Paulina Sykut-Jeżyna to zdecydowanie jedna z największych ikon mody w całej Polsce. Gwiazda stawia przede wszystkim na klasyczne rozwiązania modowe, które w stu procentach się sprawdzają. Tak też stało się w przypadku stylizacji z panterkową sukienką maxi w roli głównej. Zobaczcie, na jaki look tym razem zdecydowała się Paulina Sykut-Jeżyna i odwzorujcie jej look za pomocą podobnych (ale tańszych!) elementów! Spis treści: Czarna torebka na jesień 2021 w stylu Pauliny Sykut-Jeżyny Sukienka w panterkę na jesień 2021 Beżowe sandały, które wyszczuplają nogi! Czarna torebka na jesień 2021 w stylu Pauliny Sykut-Jeżyny Paulina Sykut-Jeżyna postawiła na przepiękną torebkę-kuferek od polskiej marki MIA MANU. Wszystkie torebki tej marki szyte są na zamówienie i wykonane są ręcznie. To prawdziwa ręczna robota! Kuferek kosztuje 697 złotych i skradł nasze serce! Będzie idealnym uzupełnieniem każdej jesiennej stylizacji. Fankami marki MIA MANU są również Karolina Gilon i Ida Nowakowska. Podobne modele możesz upolować m.in. w Reserved już za 119 złotych. Sukienka w panterkę na jesień 2021 Zwierzęce motywy nie wychodzą z mody! Ostatnia stylizacja Pauliny Sykut-Jeżyny to na to dowód. Seksowna sukienka z wycięciem eksponującym nogi w stylu Sykut-Jeżyny dostępna jest m.in. w Mohito czy Reserved. Panterka jeszcze do niedawna kojarzyła się większości z nas z kiczem, ale teraz to już przeszłość - zwłaszcza jeśli zdecydujesz się na sukienkę w panterkę o długości midi lub maxi, i zestawisz ją z klasycznymi dodatkami. Beżowe sandały, które wyszczuplają nogi! Całość stylizacji Pauliny Sykut-Jeżyny została zwieńczona klasycznymi sandałkami na obcasie w beżowym kolorze. Każda kobieta doskonale wie, że taki model - w kolorze nude...