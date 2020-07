Marta Żmuda-Trzebiatowska przed powrotem do pracy zmieniła kolor włosów! "Cudny" zachwycają się fani

Marta Żmuda-Trzebiatowska pochwaliła się nowym kolorem włosów! Aktorka pokazała swoim fanom na Instagramie efekty wizyty w salonie fryzjerskim, a przy okazji zdradziła, że wraca do pracy na planie serialu. Na planie której produkcji pojawi się już wkrótce? Jak wygląda w nowej fryzurze? Spójrzcie tylko na to zdjęcie! Internauci są zachwyceni.

Blisko dwa miesiące temu Marta Żmuda-Trzebiatowska po raz drugi została mamą. Aktorka, która bardzo chroni swoje życie prywatne, do dziś nie pokazała w sieci zdjęcia maleństwa.

Choć od tamtej chwili minęło zaledwie kilka tygodni, Marta Żmuda-Trzebiatowska wraca już do pracy. Aktorka pokazała fanom na Instagramie, że w związku z powrotem na plan serialu "Blondynka" postanowiła wybrać się do fryzjera. Gwiazda zmieniła kolor włosów i zachwyca swoim wyglądem!

3...2...1...💥🚀 Gotowa na powrót do pracy. Co prawda jeszcze nie do końca w życiowej formie 😉🙈😜, więc wracam sobie tak powolutku, ale już jestem zwarta i gotowa, i bardzo się cieszę. Jakie to szczęście robić w życiu coś co się kocha całym sercem. Taki zawód to nie praca, to nawet nie hobby, to pasja i spełnienie. Pięknie dziękuję @da_midays za nowy kolorek włosów. Back to blonde.

@blondynka_serialtvp #seeyousoon #gogogirl- napisała aktorka.