Małgorzata Kożuchowska i Marta Żmuda Trzebiatowska w serialu o życiu w kwarantannie!

Przez koronawirusa i towarzyszącą mu "narodową kwarantannę" stacje telewizyjne przerwały produkcję popularnych programów i seriali, a ich gwiazdy - podobnie jak miliony innych Polaków - zostały uziemione w domu.

Ale życie nie znosi próżni. Pojawił się właśnie pierwszy serial, kręcony w domu, z udziałem popularnych aktórów - Małgorzaty Kożuchowskiej, Marty Żmudy Trzebiatowskiej, czy Kamila Kuli.

Bohaterami serialu #ZOSTAŃ W DOMU są Agata i Jacek. To sąsiedzi z apartamentowca w Warszawie, którzy do tej pory mijali się czasem na parkingu, czy w windzie, nie znając nawet swoich imion. W ich życiu, podobnie jak w życiu milionów na całym świecie, wszystki zmienił koronawirus. Uziemieni w domu, nawiązują przyjaźń. Internetowo...

Mają te same obawy, co wszyscy. Stresują się brakiem pracy, kasy – przyszłością. Razem z Agatą i Jackiem poznajemy ich znajomych, rodzinę. Na naszych oczach początkowo obcy sobie ludzie stają się dla siebie wsparciem – bo razem zawsze raźniej - czytamy w informacji od produkcji serialu.

Pomysłodawcą serialu jest Kamil Kula, który - tak jak wielu artystów i nie tylko nich - w jednej chwili został bez pracy.

W tej sytuacji można było się zamartwiać lub zrobić serial, jakiego jeszcze nie było. Bez nakładów, z komórką w ręku, we własnym mieszkaniu. Kamil namówił do pomysłu swoją żonę Martę Żmudę Trzebiatowską i Małgorzatę Kożuchowską. Akces do projektu zgłosili inni aktorzy - pisze produkcja.