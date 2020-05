Tym wpisem Marta Żmuda-Trzebiatowska potwierdziła narodziny dziecka? Zobaczcie, co napisała w sieci! 

Marta Żmuda-Trzebiatowska opublikowała na Instagramie wpis, który może potwierdzać, że po raz drugi została mamą! Czyżby właśnie w ten sposób aktorka już kilka dni temu przekazała swoim fanom radosną wiadomość? Ostatnio paparazzi uwiecznili, jak Marta Żmuda-Trzebiatowska razem z mężem wychodzili ze szpitala- Kamil Kula trzymał wówczas dziecięcy fotelik samochodowy... Para do tej pory nie skomentowała medialnych informacji na swój temat, ale my zwróciliśmy uwagę na wpis aktorki sprzed dwóch dni. Zobaczcie, co napisała!

Tajemniczy wpis Marty Żmudy-Trzebiatowskiej

Marta Żmuda-Trzebiatowska i Kamil Kula należą do grona gwiazd, które bardzo chronią swoje życie prywatne. Para do tej pory nie opublikowała w sieci zdjęć swojego pierwszego dziecka, które urodziło się we wrześniu 2017 roku. Wszystko wskazuje na to, że przy drugim dziecku będzie podobnie. W miniony piatek media obiegła wiadomość, że Marta Żmuda-Trzebiatowska najprawdopodobniej po raz drugi została mamą- świadczyć o tym mają zdjęcia wykonane przez paparazzi. Aktorka nie skomentowała doniesień na swój temat, ale my zwróciliśmy uwagę na jej wpis sprzed dwóch dni.

Ten rok zaczął się dla mnie niesamowicie... 🚀 Wszystko miało swój początek tak naprawdę dużo, dużo wcześniej: wspaniałe, długo wyczekiwane zmiany w życiu zawodowym, piękne zmiany w życiu osobistym. ❤️❤️❤️ Dziś żyję w innym już świecie. Dawnych planów nie ma, ale są nowe marzenia. 🍀 Niech się spełnią. ✊🏻 Wszyscy musimy się w tej nowej rzeczywistości jakoś odnaleźć... A Wy jak sobie radzicie? Wysyłam Wam wiele serdecznych myśli. M. ❤️- czytamy na Instagramie.

Czyżby w tym wpisie aktorka przekazała fanom radosną wiadomość o narodzinach dziecka?

