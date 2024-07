Marta Wierzbicka chce zagrać w filmie! W rozmowie z portalem newseria.pl aktorka zdradziła, że to jedno z jej marzeń i podjęłaby się nawet trzecioplanowej roli.

Jak na razie gwiazda gra w popularnym serialu "Na Wspólnej" i w Teatrze Capitol, dzięki czemu mogła spróbować swoich sił w nowym środowisku. Marta Wierzbicka jednak lubi wyzwania, dlatego czeka aż nadejdzie moment, że pojawi się na dużym ekranie:

Nawet gdyby była to jakaś taka mała, trzecioplanowa rola, to byłabym wniebowzięta. Jakieś wojenne czasy, ale współczesne też, dlaczego nie. Nawet taka mała rola, którą bym sobie skonstruowała od początku do końca, analiza postaci, bardzo bym się cieszyła, że mogę spróbować - wyznała.