Płaski brzuch Marty Manowskiej kontra płaściutki brzuch Izy Zwierzyńskiej. Który ładniejszy? Wybierz w naszej sondzie. Dziewczyny grają w nowej sztuce Teatru Capitol "Hawaje, czyli przygody siostry Jane". To debiut teatralny Marty Manowskiej, gospodyni programu "Rolnik szuka żony", która gra na zmianę tę samą rolę z Izą Zwierzyńską, gwiazdą "Barw Szczęścia". Dziewczyny wcielą się w rolę dziennikarki Peggy. I Marta i Iza przyciągają uwagę tym, jak wyglądają w spektaklu - obcisłe dżinsy, seksownie zarysowane biusty i gołe brzuchy!

Reklama

I dlatego mamy do Was pytanie: jak podoba się Wam look dziewczyn i ich płaskie brzuchy? Napięty i wysportowany brzuch Manowskiej, czy Iza i jej bardzo kobiecy i smukły brzuch. Rozstrzygnijcie ten pojedynek :).

Zobacz także: Marta Manowska w roli internetowej swatki? Prowadząca „Rolnik szuka żony” otwiera serwis randkowy!

Marta Manowska i jej płaski brzuch:

East News

Zobacz także

Marta Manowska zagra w spektaklu.

East News

Iza Zwierzyńska i jej płaski brzuch.

East News

Reklama

Iza Zwierzyńska ma ładny brzuch?