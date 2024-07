Udział Marty Krupy w „Tańcu z Gwiazdami” ucieszył wszystkich, którzy pokochali jej siostrę Joannę Krupę. Marta specjalnie na potrzeby programu przyleciała do Polski i rozpoczęła intensywne treningi. Okazuje się jednak, że podczas nauki tańca odnowiła się jej kontuzja sprzed lat! Wszystko wskazuje więc na to, że udział Marty w tanecznym show stoi teraz pod znakiem zapytania…

-Chcę dobrze wypaść w programie, intensywnie trenuję i przez to odnowiła mi się kontuzja, której nabawiłam się w czasach, kiedy grałam w koszykówkę. Intensywny trening w butach na obcasie nie pomaga na uszkodzone stawy- powiedziała w rozmowie z „Faktem” siostra Joanny Krupy.

Ból nogi zmusił Martę do wizyty u lekarza, jednak jak sama zapewnia- nie zrezygnuje z udziału w "TzG".

Czy Marta wytrzyma ciężkie treningi i mimo wszystko zatańczy we wrześniu?

