To wiadomość numer jeden! Założyciel Facebooka, Mark Zuckerberg zostanie ojcem! O tym fakcie poinformował oczywiście na Facebooku:) Wraz z żoną, Priscillą Chan, oczekują córeczki!:

Jednak za szczęśliwą historią stoi dramat małżonków, który rozgrywał się na przestrzeni dwóch ostatnich lat. Żona założyciela Facebooku aż trzykrotnie poroniła! Para ma jednak nadzieję, że to koniec tak traumatycznych doświadczeń w ich życiu. Swoją historią chcą dać nadzieję innym parom, którzy przeszli to samo, co oni:

Gratulujemy!

Priscilla and I have some exciting news: we're expecting a baby girl!This will be a new chapter in our lives. We've...

Posted by Mark Zuckerberg on 31 lipca 2015